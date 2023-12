Intimate Merger Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Intimate Merger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Intimate Merger. Der RSI7 beträgt 83,33, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 61,19 liegt und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Intimate Merger derzeit -6,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -34,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" und einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht". Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.