Intevac Aktie: Was für ein Plan!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Intevac ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Intevac-Aktie beträgt 65,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 44,24 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 11546,47). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Intevac-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,58 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Intevac-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,26 USD mit dem aktuellen Kurs (4,15 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,8 Prozent Abweichung). Die Intevac-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Das Unternehmen erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Intevac mit einer Rendite von -27,87 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,99 Prozent. Auch hier liegt Intevac mit 25,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.