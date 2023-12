Intevac Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Intevac im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat eine Rendite von -27,87 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -1,97 Prozent, wobei Intevac mit 25,9 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Intevac gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Intevac-Aktie ergibt einen Wert von 30,95 für den RSI7 und 35,47 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intevac bei 4,38 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,51 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,97 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,79 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.