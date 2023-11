Intevac Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Branchenvergleich Aktienkurs: Intevac-Aktie unterdurchschnittlich

Der Vergleich des Aktienkurses von Intevac mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -34,56 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,03 Prozent, was bedeutet, dass Intevac mit einer Rendite von 55,6 Prozent deutlich unter diesem Wert liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite von Intevac liegt derzeit bei 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 742,55%. Mit einer Differenz von 742,55 Prozentpunkten erhält Intevac daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Intevac-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,69 USD. Der letzte Schlusskurs (3,82 USD) weicht somit um -18,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 3,42 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,7 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Intevac-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intevac beträgt 198, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einem durchschnittlichen KGV von 44 als überbewertet eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Intevac-Aktie in verschiedenen Kategorien unterdurchschnittlich abschneidet, sowohl in Bezug auf die Rendite, Dividendenrendite, technische Analyse als auch aus fundamentalen Gesichtspunkten. Dies ist ein wichtiger Aspekt für Anleger, die ihre Investitionsentscheidungen auf fundierten Analysen basieren möchten.