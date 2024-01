IntesanpaoloPK Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2,45 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2.6435 EUR liegt (+7,9 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,58 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie bedeutet.

Die Dividendenrendite für Intesa Sanpaolo Spa beträgt 2,96 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch gibt es auch einige "Schlecht"-Signale, insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität der Aktie zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Intesa Sanpaolo Spa führt.