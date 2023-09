Intesa Sanpaolo SPA: Das wahre Kursziel bei 3,57 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA hat am 28.09.2023 eine Entwicklung von +1,09% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche betragen -0,47%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 3,57 EUR. Sollten sie Recht behalten, läge das Kurspotenzial bei beachtlichen +45,74%.

Trotz des neutralen Trends in der jüngsten Zeit sehen immerhin acht Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere achtzehn setzen auf ein positives Rating “Kauf”. Vier Experten geben an “halten” zu wollen während nur einer empfiehlt die Aktien sofort zu verkaufen.

