Intesa Sanpaolo SPA: Das tatsächliche Kursziel liegt bei 3,57 EUR

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Demnach ist das wahre Kursziel um +50,79% höher als derzeit.

• Intesa Sanpaolo SPA: Blieb am 05.10.2023 stabil (+0,21%)

• Das mittelfristige Kursziel von Intesa Sanpaolo SPA beträgt 3,57 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14

Am Vortag stieg der Wert von Intesa Sanpaolo SPA an der Börse um +0,21%. Damit notierte die Aktie eine Woche lang konstant rückläufig mit -2,97%. Diese Tendenz deutet darauf hin, dass die Stimmung am Markt derzeit eher pessimistisch ist.

Ob diese Entwicklung vorausgesehen wurde? Die Meinungen der Bankanalysten sind eindeutig und sie schätzen die Lage aktuell so ein:

Im Durchschnitt glauben die Analysatoren daher an ein Potenzial in Höhe von...