Intesa Sanpaolo SPA löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die technische Analyse der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,61 EUR, während der aktuelle Kurs bei 3,295 EUR liegt, was einer Abweichung von +26,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,94 EUR zeigt eine positive Abweichung von +12,07 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,45 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +71,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit 71,45 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie als neutral bewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,01, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 11, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 13,34 führt zu einer Überverkaufseinschätzung und einem "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der fundamentalen Kriterien und des Relative Strength Index.