Intesa Sanpaolo SPA: Potenzial von +31,96% auf das Kursziel 3,21 EUR

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird derzeit nach Expertenmeinung nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,21 EUR und damit um +31,96% über dem aktuellen Kurs.

• Positive Entwicklung mit einem Anstieg von +1,35%

• Analysten-Rating: 8 empfehlen “stark kaufen”, 18 halten die Aktie für einen “Kauf”

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Am gestrigen Handelstag konnte Intesa Sanpaolo SPA ein Plus von +1,35% verbuchen. Insgesamt zeigt sich der Markt in den letzten fünf Handelstagen optimistisch mit einer Steigerung um +3,01%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 3,21 EUR und bietet somit ein Potenzial von +31,96%. Bei insgesamt 31 Bankanalysten ist die Meinung geteilt: Während acht Analysten die Aktie als stark kaufenswert erachten und weitere 18 sie zum Kauf empfehlen sind es fünf...