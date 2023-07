Intesa Sanpaolo SPA: Potenzial von +31,34% - Kursziel bei 3,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt brachte Intesa Sanpaolo SPA ein Plus von +1,50%. Die Ergebnisse der letzten Handelswoche summierten sich auf insgesamt +4,04%, was den Markt optimistisch stimmt. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 3,21 EUR liegt – ein Potenzial von +31,34%.

• Am 13.07.2023 stieg die Aktie um +1,50%

• Mittelfristiges Kursziel: 3,21 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,10

Momentan empfehlen acht Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere acht sehen sie als starken Kauf an. Das positive Guru-Rating unterstützt diese Einschätzung zusätzlich.

Das Bewertungsmodell gibt somit eine klare Empfehlung für Anleger her: Mit einer positiven Marktentwicklung im Hintergrund könnte es sich lohnen in Intesa Sanpaolo SPA zu investieren.