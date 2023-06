Intesa Sanpaolo SPA: Potenzial für Kursanstieg von +38,21% auf 3,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Am 09.06.2023 verzeichnete Intesa Sanpaolo SPA einen Rückgang um -0,06%. Die Aktie hat jedoch in den letzten fünf Handelstagen um +2,81% zugelegt und scheint derzeit relativ optimistisch am Markt zu sein.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 3,21 EUR hat. Wenn sie Recht behalten, hätte dies ein Potenzial für eine Kurssteigerung von +38,21%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 31 Experten empfehlen acht die Aktie als “starker Kauf”, während weitere 18 das Rating “Kauf” vergeben haben. Fünf Experten bewerten sie mit “halten”. Das entspricht einem Anteil von +83,87%, dessen Einschätzungen noch optimistisch sind.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10 (vorher:...