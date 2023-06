Intesa Sanpaolo SPA: Potenzial für +36,19% - Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht adäquat bewertet. Das eigentliche Kursziel liegt bei 3,21 EUR, was einem Kurspotenzial von +36,19% entspricht.

• Am 15.06.2023 stieg die Intesa Sanpaolo SPA um +0,30%

• Das Kursziel von Intesa Sanpaolo SPA beläuft sich auf 3,21 EUR

• Das Guru-Rating von Intesa Sanpaolo SPA bleibt unverändert bei 4,10

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie der Intesa Sanpaolo Spa am Finanzmarkt um beeindruckende +0,30% zu und konnte damit innerhalb einer Woche ein Plus von insgesamt +2,06% verzeichnen. Der Markt scheint momentan also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten – es herrscht eindeutig eine positive Stimmung rund um das Unternehmen.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie der Intesa Sanpaolo SpA beträgt 3,21...