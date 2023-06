Intesa Sanpaolo SPA: Potential mit Kursziel von 3,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,21 EUR und somit um +33,03% über dem aktuellen Kurs.

• Am 30.06.2023 erreichte die Aktie eine positive Entwicklung von +1,13%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

• Der Optimismus der Analysten beträgt +83,87%

Mit einem positiven Trend über die letzten fünf Handelstage hinweg (+3,47%), ist die Stimmung am Markt optimistisch gestimmt in Bezug auf Intesa Sanpaolo SPA. Jedoch sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung hinsichtlich des mittelfristigen Potenzials der Aktie.

Konkret empfehlen momentan acht Analysten den Kauf der Aktie und weitere achtzehn sehen sie als starkes Kaufsignal an – insgesamt also ein Anteil von +83,87%. Fünf Experten bewerten sie neutral.

Das bewährte...