Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,57 EUR laut Analysten nicht angemessen

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten am Markt unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 3,57 EUR – eine Steigerung um +49,28% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 07.09.2023 stagnierte die Performance der Aktie bei 0,00%

• Die durchschnittliche Einschätzung aller Bankanalysten liegt bei einem Kursziel von 3,57 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem hohen Niveau von 4,03

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -2,76%, was pessimistische Stimmungen am Markt spiegelt.

Obwohl einige Experten das Potenzial für zukünftige Steigerungen sehen und ein mittelfristiges Kursziel von 3,57 EUR voraussagen (+49,28%), sind nicht alle dieser Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

