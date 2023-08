Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,47 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Laut Analysten ist die Intesa Sanpaolo SPA Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 3,47 EUR.

• Am 23.08.2023 stieg die Aktie um +0,51%

• Das Kurspotenzial beträgt +40,37%

• Das Guru-Rating liegt bei 4,10 nach zuvor ebenfalls 4,10

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Intesa Sanpaolo SPA mit einem Plus von insgesamt +2,17% überzeugen. Die Stimmung am Markt ist daher positiv gestimmt und auch die Bankanalysten teilen diese Einschätzung größtenteils.

Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 3,47 EUR geschätzt. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, bietet das Unternehmen seinen Investoren ein Potenzial von etwa +40%. Der Großteil der Experten (83%) empfiehlt weiterhin einen Kauf oder zumindest eine Halteposition für Anleger.

Zusätzlich bestärkt wird diese positive Entwicklung...