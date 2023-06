Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,21 EUR um +48,20% höher als derzeitiger Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Am gestrigen Handelstag sank der Aktienkurs von Intesa Sanpaolo SPA um -1,99%. In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -3,78%. Die Analysten sehen das jedoch anders und glauben an ein hohes Potenzial für diese Aktie.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 3,21 EUR. Wenn dies zutrifft, hat Intesa Sanpaolo SPA ein Kurspotential in Höhe von +48,20%. Sieben Analysten sind optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf. Weitere neunzehn Experten teilen diese Meinung und bewerten sie ebenfalls mit “Kauf”. Fünf Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen “Halten”.

Das Guru-Rating wurde auf ein Niveau von 4,06 angehoben. Diese positive Einschätzung bestätigt den Aufwärtstrend dieser Bankaktie.