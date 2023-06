Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,21 EUR laut Analysten nicht angemessen

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Das gestrige Ergebnis zeigte einen Anstieg um +0,26% für Intesa Sanpaolo SPA am Finanzmarkt. In der letzten Handelswoche wies das Unternehmen sogar eine Steigerung von +1,31% auf. Der Markt ist anscheinend optimistisch. Dennoch sehen Experten die Aktie als unterbewertet an und schätzen ihr tatsächliches Kursziel auf 3,21 EUR.

• Intesa Sanpaolo SPA stieg am 12.06.2023 um +0,26%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +38,63%

• 83,87% der Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens

• Guru-Rating bleibt bei 4,10

Dies würde Investoren ein mögliches Potenzial von bis zu +38,63% eröffnen – sofern sich die Einschätzung der Bankanalysten bewahrheitet. Von den insgesamt 31 Experten sind acht dieser Meinung und empfehlen einen Kauf sowie weitere acht geben ein “Kauf”-Rating ab. Fünf weitere Analysten...