Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,21 EUR laut Analysten

Laut Bankanalysten wird die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,21 EUR und bietet damit ein Potenzial von +42,41% für Investoren.

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA an Wert und schloss mit einem Minus von -0,22%. Der positive Trend der letzten fünf Handelstage setzt sich jedoch fort und beträgt insgesamt +4,57%. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 18 Experten bewerten sie positiv. Lediglich 5 Analysten halten eine neutrale Positionierung für angemessen. Insgesamt sind also +83,87% aller Experten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zum Guru-Rating bleibt es beim aktuellen Stand von 4,10 Punkten. Das Potenzial der Intesa Sanpaolo SPA-Aktie scheint somit vielversprechend...