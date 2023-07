Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Intesa Sanpaolo SPA Aktien werden derzeit falsch bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +26,65% vom gegenwärtigen Preis entfernt.

• Intesa Sanpaolo SPA stieg am 24.07.2023 um +0,14%

• Das aktuelle Kursziel von Intesa Sanpaolo SPA beträgt 3,21 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Der Finanzmarkt zeigte gestern eine positive Leistung für Intesa Sanpaolo SPA mit einem Anstieg von +0,14%. In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie einen positiven Trend gezeigt und damit in einer vollständigen Woche um +2,78% zugelegt. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Die Stimmung der Analysten in Bankhäusern ist eindeutig – sie sind optimistisch über die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Das mittelfristige Kursziel für Intesa Sanpaolo SPA liegt bei 3,21 EUR laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten. Wenn diese...