Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel von 3,21 EUR

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +43,24% über dem aktuellen Wert.

• Intesa Sanpaolo SPA stieg am 02.06.2023 um +0,49%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 3,21 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Gestern hat Intesa Sanpaolo SPA an der Börse ein Plus von +0,49% erzielt und in fünf Handelstagen eine neutrale Tendenz aufgebaut (+0,70%). Die Stimmung ist momentan relativ neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt derzeit 3,21 EUR. Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten somit ein Potenzial von +43,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach den jüngsten Entwicklungen mit einem neutralen Trend.

8 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 18 sehen sie optimistisch aber nicht euphorisch...