Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel bei 3,57 EUR - Aktie unterbewertet?

Die gestrige Kursentwicklung von Intesa Sanpaolo SPA am Finanzmarkt betrug +1,59%. In den vergangenen fünf Handelstagen kam es zu einem Rückgang um -0,39%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt schließen lässt. Doch wie sehen die Bankanalysten die weitere Entwicklung der italienischen Bank-Aktie?

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel von Intesa Sanpaolo SPA 3,57 EUR. Laut neun Analysten ist die Aktie ein starker Kauf und 17 Experten setzen auf “Kauf”. Zwei Analysten positionieren sich neutral mit der Bewertung “halten”, während nur ein Experte zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14. Somit könnte Investoren laut Bankanalysten ein Kurspotenzial in Höhe von +48,66% eröffnet werden.

