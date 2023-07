Intesa Sanpaolo SPA: Kursziel bei 3,21 EUR – Potenzial von +24,93%

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,20% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine Summe von +1,52%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 3,21 EUR und bietet somit ein Potential in Höhe von +24,93%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich. Während acht Analysten sie als starken Kauf empfehlen und 18 weitere als Kauf einschätzen, befinden sich fünf Experten in einer neutralen Positionierung.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Der Anteil der Analysten mit einer zumindest noch optimistischen Einschätzung beträgt aktuell beeindruckende +83,87%. Das bekannte Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.10.

