Intesa Sanpaolo SPA: Kurspotenzial von +42,32% – Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Intesa Sanpaolo SPA Aktie wird aktuell von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,21 EUR und würde somit ein Kurspotenzial von +42,32% eröffnen.

• Kurzfristiges Plus von +0,47%

• Guru-Rating nun bei 4,06

• Anteil optimistischer Analysten bei +83,87%

Die gestrige Performance am Finanzmarkt brachte ein kurzfristiges Plus von +0.47%, dennoch steht die vergangene Handelswoche mit einem Rückgang um -3.69% im negativen Bereich. Diese Entwicklung wurde jedoch bereits vorhergesehen und zeigt sich in der aktuellen Einschätzung des Marktes als pessimistisch.

Aktuell sehen sieben Bankanalysten die Intesa Sanpaolo SPA Aktie als starken Kauf an. Weitere neunzehn Experten teilen diese Meinung und bewerten das Unternehmen ebenfalls mit “Kauf”. Lediglich fünf Analysten vergeben das Rating...