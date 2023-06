Intesa Sanpaolo SPA: Kurspotenzial von +41,32%

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird nach Ansicht der Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,21 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +41,32%.

• Am 02.06.2023 stieg die Intesa Sanpaolo SPA Aktie um +1,86%

• Guru-Rating bleibt bei 4,10

• Von insgesamt 31 Analysten empfehlen 26 den Kauf oder halten

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung aufweisen und verzeichnete einen Anstieg um +2,07%. Diese erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch gestern an der Börse mit einem Plus von +1,86%. Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch.

Im Schnitt prognostizieren acht Bankanalysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA. Weitere 18 Experten schätzen sie als kaufenswert ein und fünf stehen ihr neutral gegenüber (“halten”)....