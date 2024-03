Intesa Sanpaolo SPA-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Der Aktienkurs von Intesa Sanpaolo Spa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 71,45 Prozent. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Intesa Sanpaolo Spa eine Outperformance von +71,45 Prozent erzielte. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Intesa Sanpaolo Spa um ganze 71,45 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa einen Wert von 48 auf, was in etwa dem Durchschnittswert ähnlicher Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche entspricht (KGV von 0). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Intesa Sanpaolo Spa eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Intesa Sanpaolo Spa 2,96 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,18) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intesa Sanpaolo Spa eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Intesa Sanpaolo Spa derzeit bei 2,55 EUR, was die Aktie die Einstufung "Gut" verleiht. Der Aktienkurs von 3 EUR hat somit einen Abstand von +17,65 Prozent aufgebaut. Gleichzeitig zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 2,8 EUR eine Differenz von +7,14 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Basierend auf beiden Analysezeiträumen lautet der Gesamtbefund somit "Gut".