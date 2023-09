Intesa Sanpaolo SPA: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Am 11.09.2023 konnte Intesa Sanpaolo SPA am Finanzmarkt eine Kurssteigerung von +2,76% verzeichnen und hat somit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +1,37% zugelegt. Diese Entwicklung überrascht die Analysten nicht.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Intesa Sanpaolo SPA bei 3,57 EUR gesehen. Dies ergibt ein Kurspotenzial von +43,95%, falls die Bankanalysten richtig liegen. Von den Experten werden unterschiedliche Einschätzungen vertreten: während acht Analysten die Aktie als stark kaufenswert erachten und weitere 18 sie als Kauf bewerten, halten sich vier Experten neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,03.