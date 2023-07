Intesa Sanpaolo SPA: Analysten sehen Kursziel von 3,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,35% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +3,01%. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig optimistisch. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 3,21 EUR.

• Intesa Sanpaolo SPA legte gestern um +1,35% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 3,21 EUR mit einem Potenzial von +31,96%

• Ein Großteil der Analysten bewertet das Unternehmen positiv

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10. Von insgesamt 31 analysierten Experten bewerten acht die Aktie als stark kaufenswert und weitere 18 empfehlen einen Kauf. Fünf Experten halten eine neutrale Positionierung für angemessen.

Sollten sich die Prognosen der Bankanalysten bewahrheiten, eröffnet sich Investoren aktuell ein erhebliches Potential....