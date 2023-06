Intesa Sanpaolo SPA: Analysten sehen Kurspotenzial von +34,93%

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -1,12% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein Plus von +0,25% erzielen. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Sie halten die Aktie für unterbewertet und schätzen ihr mittelfristiges Kursziel auf 3,21 EUR – was einem Potenzial von +34,93% entspricht.

• Intesa Sanpaolo SPA am 22.06.2023 mit -1,12%

• Das Kursziel beträgt 3,21 EUR

• Guru-Rating liegt bei 4,10

Von insgesamt 31 Analysten empfehlen acht einen Kauf und weitere 18 geben das Rating “Kauf”. Fünf Experten sind neutral eingestellt und stufen die Aktie als “halten” ein. Damit bleibt der Anteil positiver Einschätzungen bei hohen +83,87%. Das bestätigt auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches unverändert bei 4,10 liegt.

Obwohl die...