Intesa Sanpaolo SPA: Analyse zeigt Kursziel von 3,57 EUR mit Potenzial von +44,42%

Gestern verzeichnete Intesa Sanpaolo SPA einen Rückgang um -1,20% am Finanzmarkt. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Plus von +0,92%, was auf eine neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Wie haben die Experten diese Entwicklung eingeschätzt? Die Meinungen sind eindeutig und zeigen ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 3,57 EUR. Dies entspricht einem Potential von +44,42%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen aktuell 26 den Kauf oder eine starke Kaufposition der Aktie (83,87%). Einzelne Experten sprechen sich jedoch dafür aus zu halten oder sogar zu verkaufen. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,03.

Fazit: Intesa Sanpaolo SPA wird als unterbewertet eingestuft und es besteht Potential für...