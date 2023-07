Intesa Sanpaolo SPA: Aktuell nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 3,21 EUR und bietet somit ein Potenzial von +31,94% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 17.07.2023 stieg die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie um +0,10%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA um +0,10% zu und konnte in den letzten fünf Tagen eine positive Entwicklung von +2,21% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit recht optimistisch zu sein.

Aktuell beträgt das Kursziel für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie 3,21 EUR. Eine mittelfristige Einschätzung der Bankanalysten ergibt ein mögliches Kurspotenzial von beachtlichen +31,94%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des positiven Trends der jüngsten Vergangenheit.

Laut acht Analysten gilt...