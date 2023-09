Intesa Sanpaolo SPA: Aktienanalyse zeigt großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wurde laut Analysten bisher nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 3,57 EUR und bietet damit ein Potenzial von +43,95%. Am Vortag erreichte die Aktie eine positive Entwicklung von +2,76%, und in der vergangenen Handelswoche betrug das Plus insgesamt +1,37%.

Analysten sind optimistisch

Von aktuell 31 Bankanalysten raten acht zum Kauf und weitere 18 mit “Kauf”. Nur vier Experten vergeben die Bewertung “halten”, während nur einer den Verkauf empfiehlt. Die Mehrheit der Analysten ist also optimistisch gestimmt (+83,87%). Das Guru Rating bleibt bei einem Wert von 4,03 unverändert.

Hinweis: Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Investitionsempfehlung dar.