Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels verwendet. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Intesa Sanpaolo Spa herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Intesa Sanpaolo Spa überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 27,55, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Intesa Sanpaolo Spa von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Zudem wurden 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 48,01 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 2,49 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 2.877 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 2,69 EUR, was zu einem Abstand von +6,95 Prozent führt und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Gut".