Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa eine Rendite von 71,45 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 71,45 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 0 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Intesa Sanpaolo Spa auf 2,49 EUR beziffert, während der aktuelle Kurs bei 2,877 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +15,54 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 2,69 EUR, was einer Distanz von +6,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Intesa Sanpaolo Spa liegt der RSI7 bei 23,87 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Intesa Sanpaolo Spa-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.