Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Intesa Sanpaolo Spa ist überwiegend positiv, wie Analysten aufgrund von Kommentaren in den sozialen Medien festgestellt haben. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird Intesa Sanpaolo Spa von den Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,96 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei einem Wert von 48, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Intesa Sanpaolo Spa daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis an, dass Intesa Sanpaolo Spa überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Intesa Sanpaolo Spa daher ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.