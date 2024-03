Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,56 EUR gehabt, während der aktuelle Kurs bei 3,087 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,83 EUR über dem letzten Schlusskurs (+9,08 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen Analysen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa konnte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 71,45 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +71,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Intesa Sanpaolo Spa ein "Gut"-Rating.