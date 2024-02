Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Intesa Sanpaolo Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 71,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +71,45 Prozent für Intesa Sanpaolo Spa. Auch im breiteren "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Intesa Sanpaolo Spa um 71,45 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Intesa Sanpaolo Spa derzeit bei 2,53 EUR verzeichnet. Im Vergleich dazu schloss der Aktienkurs bei 2,9545 EUR und verzeichnet somit einen Abstand von +16,78 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,77 EUR und einer aktuellen Differenz von +6,66 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Intesa Sanpaolo Spa zeigt der RSI7 einen Wert von 2,63 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Relative-Strength-Index-Analyse.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung bei Intesa Sanpaolo Spa. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor, sowie positive technische Analyse-Ergebnisse. Allerdings wird die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien als negativ bewertet.