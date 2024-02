Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI der Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 55,51, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 42, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Intesa Sanpaolo Spa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,45 Prozent erzielt, was 71,45 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsbanken liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Intesa Sanpaolo Spa mit einem Wert von 48,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Basis eine Bewertung von "Neutral".

