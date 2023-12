Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz um Intesa Sanpaolo Spa in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde weniger über Intesa Sanpaolo Spa diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Intesa Sanpaolo Spa beträgt 48, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung abgibt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Intesa Sanpaolo Spa derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,96 Prozentpunkte (2,96 % gegenüber 0 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,69 Prozent aufweist. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.