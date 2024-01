Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo Spa bietet Investoren eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent, was 2,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", weshalb die Redaktion sie als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa bei 48,01 liegt, ähnlich dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie ergibt einen Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 43,5 liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Intesa Sanpaolo Spa auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Intesa Sanpaolo Spa. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr als normalerweise diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion.