Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 48,01, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs von 2.635 EUR um 7,99 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,54 EUR auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie jedoch als "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild bezüglich Intesa Sanpaolo Spa hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was auf eine zunehmend kritische Haltung in den sozialen Medien hinweist. Trotzdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Intesa Sanpaolo Spa für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 74,74, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Schlecht" für die Aktie.