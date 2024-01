Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Intesa Sanpaolo Spa hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 71,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung gegenüber Intesa Sanpaolo Spa war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer schlechteren Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa von der Redaktion eine positive Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,48 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,7555 EUR liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Intesa Sanpaolo Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie im Branchenvergleich positive Bewertungen bezüglich der Rendite, Anlegerstimmung, technischen Analyse und Dividendenpolitik.