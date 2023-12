Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

In den letzten vier Wochen wurden bei Intesa Sanpaolo Spa keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Das Stimmungsbild wird daher als "neutral" bewertet, während eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz zu einer "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs von 2,682 EUR deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von 2,44 EUR liegt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,53 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,01 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "gut"-Rating führt. Insgesamt wird Intesa Sanpaolo Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren als "gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 43,89 Punkten für den RSI7 und 39,91 Punkten für den RSI25 zeigt an, dass Intesa Sanpaolo Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Für Investoren in die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa bietet sich eine Dividendenrendite von 2,96 %, was einen Mehrertrag von 2,96 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "gut" bewertet.