Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Intesa Sanpaolo Spa in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz ist jedoch leicht gesunken, was darauf hinweist, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa daher eine schlechte Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche hat Intesa Sanpaolo Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,45 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +71,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von Intesa Sanpaolo Spa mit 71,45 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einer guten Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis gut bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Abweichung des letzten Schlusskurses hin. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Intesa Sanpaolo Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa auf Basis der analysierten Kriterien eine neutrale Bewertung.

