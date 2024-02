Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen beträgt das aktuelle KGV von Intesa Sanpaolo Spa 48, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa weder überbewertet noch unterbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den vergangenen vier Wochen wurde bei Intesa Sanpaolo Spa eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Intesa Sanpaolo Spa weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI wird daher als "Neutral" bewertet. Die Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.