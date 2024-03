Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Intesa Sanpaolo Spa hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +2,96 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 17) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 27,78) weisen darauf hin. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie ist größtenteils positiv, wie aus den Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den Handelssignalen spiegelt sich eine positive Stimmung wider. Lediglich ein konkret berechnetes Signal ergibt eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Vergleicht man den Aktienkurs der Intesa Sanpaolo Spa mit anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche, so zeigt sich eine beeindruckende Performance von 71,45 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und dem Finanzsektor liegt die Intesa Sanpaolo Spa deutlich über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.