Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Immer langsam!

Sentiment und Buzz: Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf den finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung von Intesa Sanpaolo Spa wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 71,45 Prozent, was 71,45 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0 Prozent, wobei Intesa Sanpaolo Spa derzeit 71,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Anleger: In den sozialen Medien wurden Intesa Sanpaolo Spa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine positive Einschätzung. Allerdings wurden auch 7 negative Signale herausgefiltert, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Gesamteinstufung.

Dividende: Mit einer Dividende von 2,96 % übertrifft Intesa Sanpaolo Spa den Branchendurchschnitt für Handelsbanken um 2,96 Prozentpunkte, was zu einer positiven Bewertung führt.