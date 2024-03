Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Für die Intesa Sanpaolo Spa zeigt der RSI derzeit einen Wert von 21,94, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Intesa Sanpaolo Spa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,01 auf, was in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Für Anleger, die in die Aktie der Intesa Sanpaolo Spa investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 2,96 %, was einem Mehrertrag von 2,96 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in den Online-Diskussionen rund um die Aktie in den letzten Monaten eher gering war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Zudem ergibt die Messung eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Intesa Sanpaolo Spa in diesem Bereich.