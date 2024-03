Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Intesa Sanpaolo Spa. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass die Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine überverkaufte Position hin, was zu einer "Gut"-Bewertung für beide führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,96 Prozent liegt Intesa Sanpaolo Spa über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,45 Prozent erzielt, was 71,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.