Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Intesa Sanpaolo Spa schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,96 % aus, was 2,96 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 0 % ist. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Intesa Sanpaolo Spa liegt der RSI7 aktuell bei 9,51 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält es eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 33,89, was bedeutet, dass Intesa Sanpaolo Spa hier weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,45 Prozent, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 0 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +71,45 Prozent für Intesa Sanpaolo Spa. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Intesa Sanpaolo Spa mit 71,45 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Intesa Sanpaolo Spa. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.