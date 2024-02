Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die technische Analyse der Intesa Sanpaolo Spa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,51 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 2,806 EUR liegt, was einem Abstand von +11,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,74 EUR, was einer Differenz von +2,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" übertrifft die Rendite von Intesa Sanpaolo Spa mit 71,45 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 71 Prozent. Selbst im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, übertrifft Intesa Sanpaolo Spa mit 71,45 Prozent deutlich. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Intesa Sanpaolo Spa bei 48,01, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Intesa Sanpaolo Spa eingestellt waren. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ sind, erhält die Aktie auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer positiven Bewertung für das Anlegerstimmungskriterium.

Zusammenfassend erhält Intesa Sanpaolo Spa von der Redaktion eine insgesamt positive Bewertung, basierend auf den technischen, branchenspezifischen, fundamentalen und Anlegerstimmungskriterien.